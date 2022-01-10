Комментируя начинающиеся в Женеве переговоры, американский журналист указывает, что РФ вынудила Запад сесть за стол переговоров для обсуждения беспокоящих её тем.
«Дипломаты, официальные лица и аналитики, внимательно следящие за Россией, говорят, что невозможно отрицать очевидное: Запад позволил Путину организовать стол для переговоров на этой неделе, и что без его угрожающего наращивания военной мощи ни одна из этих встреч не состоялась бы», — утверждается в статье.
Вскоре после женевских консультаций РФ и США в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.
Москва, в частности, требует от западных партнёров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.