Переговоры по безопасности между РФ, с одной стороны, и США и НАТО – с другой, не состоялись бы, если бы Россия не увеличила своё военное присутствие на границах с Украиной, утверждается в статье, опубликованной 10 января в американской газете Politico

Комментируя начинающиеся в Женеве переговоры, американский журналист указывает, что РФ вынудила Запад сесть за стол переговоров для обсуждения беспокоящих её тем.

«Дипломаты, официальные лица и аналитики, внимательно следящие за Россией, говорят, что невозможно отрицать очевидное: Запад позволил Путину организовать стол для переговоров на этой неделе, и что без его угрожающего наращивания военной мощи ни одна из этих встреч не состоялась бы», — утверждается в статье.

Решающий момент в отношениях между НАТО и Россией. Американские СМИ о предстоящих переговорах © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Москва, в частности, требует от западных партнёров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.