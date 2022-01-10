Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко показали суть политического братства, согласившись отправить свои войска в рамках операции ОДКБ для защиты Казахстана от беспорядков. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности организации, трансляцию вела платформа «Смотрим»

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну», — отметил Токаев.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.