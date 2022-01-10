По словам политика, Москва и Минск проявили понимание к ситуации в стране и сумели быстро решить вопросы, связанные с вводом миротворцев.
«Мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну», — отметил Токаев.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.