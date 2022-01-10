Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ 10 января заявил, что в протестную ситуацию в Казахстане вмешались внешние силы и были применены технологии организации майдана, передает Sputnik Казахстан

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Владимира Путина, ситуацией в Казахстане, возникшей из-за роста цен на газ, воспользовались внутренние и внешние силы. Из-за этого возникла угроза государственности страны.

«Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди, и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство — это совершенно другие люди, и у них другие цели. При этом активно применялись присущие "майданным" технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов», — сказал президент РФ.

Путин отметил, что слаженная работа государств-членов ОДКБ дала возможность оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры для нормализации обстановки.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на газ и соответственно автомобильное топливо. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых.

Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.