Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 января в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил уверенность в том, что за событиями в Казахстане стоят внешние силы, трансляцию вела онлайн-платформа «Смотрим»

Лукашенко хочет независимости в связке с Россией, Казахстаном и Украиной © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк сказал Лукашенко.

В то же время только внешний фактор не будет единственным, отметил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия извлекла этот урок после президентских выборов 2020 года.

«Только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли в Белоруссии, — сказал Лукашенко. — Анализируя обстановку в Белоруссии, мы исходим из того, что кроме внешних причин… были и внутренние. Если мы этого не поймем, будем пенять только на внешний фактор, можем получить повторение событий», — заявил Лукашенко.

Надо понимать, что взгляды экстремистов брошены не только на Казахстан, но и на Узбекистан, добавил президент Белоруссии.