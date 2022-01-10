Безрассудная политика президента США Джорджа Буша по отношению к Украине и Грузии привела к опасным событиям 2008 года, из которых последующие американские администрации не извлекли уроков. Об этом американский политолог Тед Карпентер рассказал в статье, опубликованной 8 января в журнале The National Interest

По словам политолога, администрации как Дональда Трампа, так и Джо Байдена относятся к Киеву как к фактическому члену НАТО и важному военному союзнику США. При Трампе были одобрены многочисленные поставки американского оружия Киеву, в том числе противотанковые ракеты «Джавелин», которые Россия считает особенно дестабилизирующими. С «Джавелинами» войну не выиграть: украинский депутат потребовал от США оружия © commons.wikimedia.org/пресс-служба президента Украины

Хуже того, сотрудничество в военной сфере между Вашингтоном и Киевом идёт гораздо дальше простых поставок вооружений, продолжает специалист.

Американские войска проводили совместные учения с украинскими как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО. Не секрет, что данные учения направлены против РФ, и такая политика опасна для самих США, утверждает он.

«Киев стремится вернуть себе Крым, который Россия аннексировала после того, как США и Европейский союз поддержали демонстрантов, свергнувших избранного пророссийского президента Украины в 2014 году. Действительно, Зеленский и другие украинские официальные лица неоднократно и в различных обстоятельствах выражали это намерение. Воинственное поведение Киева вызывает тревогу», — пишет Карпентер.

Лидеры США должны быть глубоко обеспокоены, когда зависимая от них страна позволяет себе пустое хвастовство по поводу возвращения утраченных территорий. Ещё большую тревогу вызывает тот факт, когда такая страна совершает провокационные военные жесты по отношению к своему могущественному соседу, которому очень сильно уступает в военной мощи. Именно так «мошенник-иждивенец» может втянуть своего сильного защитника в катастрофическую войну, предупреждает политолог.