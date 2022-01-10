Президент России Владимир Путин заявил об агрессии международного терроризма в Казахстане, передает 10 января РИА Новости

Владимир Путин отметил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности.

«В Казахстане мы наблюдаем агрессию международного терроризма, боевики проходили обучение и "горячие точки"», — сказал российский президент.

Путин добавил, что хочет отметить мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По его словам, Токаев «консолидировал общество, силовые структуры и граждан для отпора террористам».

Ранее в Комитете Национальной безопасности Казахстана сообщили, что в Алма-Ате были нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых участвовали в массовых беспорядках.

С начала января в Казахстане начались протесты, формальным поводом которых стал двукратный рост цены на газ. Происходят столкновения демонстрантов с полицией. По словам президента Токаева, в Казахстане действуют «террористические банды, подготовленные за рубежом».

По данным СМИ, в ходе протестных акций и массовых беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, более 2 тыс. человек обратились за медицинской помощью.

В Казахстане введен режим ЧП. По запросу Токаева в страну прибыли миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе подразделения и воинские части ВДВ России, военнослужащие Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.