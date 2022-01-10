Как уверяет ведомство, за прошедшие сутки руководству страны удалось окончательно подавить вооруженное сопротивление, обезвредить все очаги террористической угрозы и освободить захваченные протестующими объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.
Кроме того, власти смогли обеспечить безопасность всех ключевых инфраструктурных объектов и мест хранения оружия с боеприпасами.
«Ведется работа по местам возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков», — говорится в материале.
Комитет также призвал демонстрантов добровольно сдать захваченное во время протестов вооружение и сдать правоохранителям лиц, причастных к нападениям на силовиков, правительственные учреждения и магазины.
Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.