По состоянию на 10 января обстановка после массовых беспорядков в Казахстане полностью стабилизировалась и находится под контролем силовиков. Об этом сообщили на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Кроме того, власти смогли обеспечить безопасность всех ключевых инфраструктурных объектов и мест хранения оружия с боеприпасами.

«Ведется работа по местам возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков», — говорится в материале.

Комитет также призвал демонстрантов добровольно сдать захваченное во время протестов вооружение и сдать правоохранителям лиц, причастных к нападениям на силовиков, правительственные учреждения и магазины.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.