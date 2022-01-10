Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина 24» 10 января назвал главные способы продлить жизнь

Спит на работе: Комаровский нанял необычного сотрудника © Лулу/Инстаграм

Врач пояснил, что, как только человек перестает активно двигаться, он становится не нужен природе, и запускается процесс старения.

Второй важный момент — проявлять положительные эмоции и окружать себя людьми, с которыми приятно общаться, добавил он.

«Лучше жить на съемной квартире, но не встречаться каждый день с человеком, который тебя не любит, ненавидит, с которым у тебя конфликты, — это очень вредно для здоровья. Это выбросы адреналина, спазмы сосудов, это ужасно», — сказал Комаровский.

Он отметил, что важна и здоровая атмосфера в рабочем коллективе. По словам Комаровского, «никакими деньгами нельзя оправдать хама-начальника».

Ранее Комаровский рассказал, что на Украине его обвиняют в получении финансирования от России из-за того, что он критикует действия нынешней власти Украины.