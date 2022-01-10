Прежде всего для благополучия и долголетия человека важны физические нагрузки, подчеркнул Комаровский.
Врач пояснил, что, как только человек перестает активно двигаться, он становится не нужен природе, и запускается процесс старения.
Второй важный момент — проявлять положительные эмоции и окружать себя людьми, с которыми приятно общаться, добавил он.
«Лучше жить на съемной квартире, но не встречаться каждый день с человеком, который тебя не любит, ненавидит, с которым у тебя конфликты, — это очень вредно для здоровья. Это выбросы адреналина, спазмы сосудов, это ужасно», — сказал Комаровский.
Он отметил, что важна и здоровая атмосфера в рабочем коллективе. По словам Комаровского, «никакими деньгами нельзя оправдать хама-начальника».
Ранее Комаровский рассказал, что на Украине его обвиняют в получении финансирования от России из-за того, что он критикует действия нынешней власти Украины.