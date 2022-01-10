Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в Женеве, передаёт 10 января РИА Новости

Рябков объяснил, почему США некомфортно вести диалог с РФ © Фотохост БРИКС / Фотохост БРИКС / Перейти в фотобанк

Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и сокращении военных учений.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Накануне в Женеве прошла предварительная часть переговоров в формате рабочего ужина. По итогам Рябков заявил, что разговор был сложный, но деловой.

После консультаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.