Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и сокращении военных учений.
Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Накануне в Женеве прошла предварительная часть переговоров в формате рабочего ужина. По итогам Рябков заявил, что разговор был сложный, но деловой.
После консультаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.