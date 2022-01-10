Совершенно очевидно, как Россия в конечном итоге отреагирует на появление на территории Украины серьезной военной инфраструктуры США. Она ее просто не потерпит, а противодействовать ей военным путем США не могут. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

«Украина имеет смысл только в том, чтобы держать руку на энергетическом балансе Европы. В этом был один из смыслов событий 2014 года. Семья Байденов должна была за это отвечать. Сейчас через «Северный поток-2» они договорились с «зелеными» и немецким бизнесом, поэтому проект заработает на полную мощь, несмотря ни на какие санкции. В этом смысле она не нужна», — рассуждает Дробницкий.

Пока есть риторика про «российскую агрессию», и пока евробюрократы и натовские чиновники размахивают микрофонами (дубинкой размахивать бессмысленно), то ситуация сохранится прежней, но интерес к Украине обязательно пропадет, а дальше начнется ее экономический крах и территориальный распад, заключил собеседник издания.

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