Что касается экономики, то США, прикрываясь украинской тематикой, могут ввести в отношении России все возможные санкции, но им это ничего не даст, уверен эксперт.
«Украина имеет смысл только в том, чтобы держать руку на энергетическом балансе Европы. В этом был один из смыслов событий 2014 года. Семья Байденов должна была за это отвечать. Сейчас через «Северный поток-2» они договорились с «зелеными» и немецким бизнесом, поэтому проект заработает на полную мощь, несмотря ни на какие санкции. В этом смысле она не нужна», — рассуждает Дробницкий.
Пока есть риторика про «российскую агрессию», и пока евробюрократы и натовские чиновники размахивают микрофонами (дубинкой размахивать бессмысленно), то ситуация сохранится прежней, но интерес к Украине обязательно пропадет, а дальше начнется ее экономический крах и территориальный распад, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.