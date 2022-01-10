Из Казахстана вернулись 33 гражданина Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 9 января

Вечером, в 20:42, в Киев из Казахстана прибыл самолет с 33 украинцами.

«Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января. Работаем над организацией возвращения остальных украинцев, обратившихся за помощью, особенно в Алматы», — написал Кулеба.

Российские миротворцы приступили к охране объектов в Казахстане © Открытые источники

По данным МИД Украины, украинцев нет среди погибших, пострадавших или задержанных во время беспорядков в Казахстане.

С начала января в Казахстане начались протесты, формальным поводом которых стал двукратный рост цены на газ. Происходят столкновения демонстрантов с полицией. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, в Казахстане действуют «террористические банды, подготовленные за рубежом».

В Казахстане введен режим ЧП. По запросу Токаева в страну прибыли миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе подразделения и воинские части ВДВ России, военнослужащие Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.