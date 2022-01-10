Новые формы интеграции России с другими странами и усиление влияния РФ на страны СНГ пугают США. Такое мнение высказал член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, сообщают 10 января РИА Новости

«Интеграция с каждым годом между странами усугубляется, и США этого боятся», — сказал Шхагошев.

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«Что касается США и их озабоченности, непосредственно [госсекретаря США Энтони] Блинкена… они с каждым днем будут терять влияние на страны бывшего Советского Союза», — констатировал депутат.

Ранее Блинкен заявил, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, а такое стремление Москвы, по мнению госсекретаря США, неприемлемо.