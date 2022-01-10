«Интеграция с каждым годом между странами усугубляется, и США этого боятся», — сказал Шхагошев.
Он подчеркнул, что интеграция РФ и стан Содружества независимых государств — «абсолютно адекватная, объективная и реалистичная с точки зрения практичной жизни». Депутат уверен, что влияние России на страны СНГ будет расти в хорошем смысле этого слова.
«Что касается США и их озабоченности, непосредственно [госсекретаря США Энтони] Блинкена… они с каждым днем будут терять влияние на страны бывшего Советского Союза», — констатировал депутат.
Ранее Блинкен заявил, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, а такое стремление Москвы, по мнению госсекретаря США, неприемлемо.