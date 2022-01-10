«На территории города Алма-Ата нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках», — говорится в материале.
Были задержаны четыре члена одной ячейки и один лидер другой группы. При обысках изъяли огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература.
Протесты в республике начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. Президент Казахстана назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности.