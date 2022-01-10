Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых участвовали в массовых беспорядках в республике. Об этом сообщили 10 января в пресс-службе комитета

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Были задержаны четыре члена одной ячейки и один лидер другой группы. При обысках изъяли огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература.

Протесты в республике начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. Президент Казахстана назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности.