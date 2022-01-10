В случае развала Украины вполне возможно установление китайского протектората над некоторыми ее коммерческими зонами, как он это делает в Греции и Южной Италии. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

Эксперт отметил, что Китай и в этих условиях пытался получить контроль над «Мотор Сичью», а в случае краха Украины ему уже ничего мешать не будет.

«Украина года через два для китайских бизнесменов ничем не будет отличаться от типичной африканской страны. Пока США могут блокировать сделки между украинскими предприятиями и китайскими инвесторами, они их будут блокировать. А когда не смогут, китайцы заберут, всё, что захотят», — подчеркнул Дробницкий.

в условиях, когда внешнее управление Украины будет не столь жестким, как сейчас, это обязательно приведет к ее распаду. А дальше пойдут геополитические и коммерческие соображения, «растащат по углам и забудут», заключил собеседник издания.

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