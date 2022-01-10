Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
Эксперт отметил, что Китай и в этих условиях пытался получить контроль над «Мотор Сичью», а в случае краха Украины ему уже ничего мешать не будет.
«Украина года через два для китайских бизнесменов ничем не будет отличаться от типичной африканской страны. Пока США могут блокировать сделки между украинскими предприятиями и китайскими инвесторами, они их будут блокировать. А когда не смогут, китайцы заберут, всё, что захотят», — подчеркнул Дробницкий.
в условиях, когда внешнее управление Украины будет не столь жестким, как сейчас, это обязательно приведет к ее распаду. А дальше пойдут геополитические и коммерческие соображения, «растащат по углам и забудут», заключил собеседник издания.
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