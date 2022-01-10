Мельник призвал Запад ввести против России «жесткие превентивные меры», чтобы не допустить обострения ситуации на Украине.
По словам посла Украины, отказ Германии от «Северного потока-2» должен стать частью этого «каталога мер».
Украинский посол также вновь заявил об «ответственности» ФРГ перед Украиной, сравнимой, по его словам, с ответственностью перед Израилем.
По словам Мельника, новое правительство Германии также должно помочь Украине выполнить программу Евромайдана — войти в ЕС и в НАТО.
Ранее в Германии приостановили процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора. Это необходимо для соответствия проекта «Северного потока-2» законодательству ЕС.