Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что беспорядки в Казахстане не случайно произошли после ухода американских сил из Афганистана. Свой анализ ситуации на двух языках - русском и английском - Антонов изложил 10 января на официальной странице посольства в Facebook

«Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу. Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», — говорится в сообщении.

«Взбесило»: экс-советник Назарбаева объяснил реакцию Запада на ввод войск ОДКБ © Открытые источники

«Это новая попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей. Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка. Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать Правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию», — подытожил Антонов.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло уже 16 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.