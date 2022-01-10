В статье, опубликованной 8 января в журнале The National Interest, американский политолог Тед Карпентер рассказал о тех союзниках США, которые приносят внешней политике страны больше проблем, чем преимуществ

По словам Карпентера, новые балканские члены НАТО слабы, нестабильны и враждуют друг с другом. Ещё большую опасность политолог видит в членстве в НАТО прибалтийских государств. Их плохие отношения с РФ и Белоруссией могут втянуть США в опасную и ненужную конфронтацию, считает эксперт.

Отношения Вашингтона с прибалтийскими странами опасны, но ещё более рискована начавшаяся в нулевых годах политика США в отношении Украины и Грузии, указывает политолог.

«[Джордж] Буш завязал настоящую геополитическую любовную интригу как с Грузией, так и с Украиной, изображая их как образцовые строящиеся демократии и неоднократно называя их союзниками США в самых восторженных выражениях», — пишет Карпентер.

Только твёрдая позиция Франции и Германии помешала американскому правительству предоставить этим постсоветским республикам членство в НАТО, несмотря на то, что балканские мини-государства были туда приняты. «Всё больше веет авторитаризмом»: Байдена призывают порвать все отношения с Украиной © REUTERS, Gleb Garanich

Берлин и Париж были очень недовольны процветающей в обеих странах коррупцией, и у них вызвала тревогу возможность конфронтации с Москвой, указывает американский политолог.

То, что эти опасения имели под собой основания, показали события 2008 года.

Буш поощрял Грузию занимать более жёсткую позицию в отношении присутствия российских миротворческих войск в Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, Соединённые Штаты активно оснащали и обучали грузинские вооруженные силы. Президент Грузии Михаил Саакашвили, по-видимому, неверно понял заявления Вашингтона о поддержке.

В августе 2008 года его силы начали атаку на российские подразделения в Южной Осетии, и Москва ответила полномасштабным наступлением. Саакашвили «умолял» США о прямой военной поддержке, но Буш не послал американские войска в регион.

Таким образом, государство-клиент США создало угрозу военной конфронтации между НАТО и РФ во имя собственных целей, и неуклюжая политика США была, по крайней мере, частично ответственна за этот опасный эпизод, делает вывод Карпентер.