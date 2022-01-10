Москва, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для всей европейской безопасности момент. Об этом 10 января заявил замглавы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости

Россия-США: мирные переговоры на фоне провалившегося мятежа © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

«Соответственно, наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности», — отметил замминистра.

Вечером 9 января прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина — так называемые «предварительные» переговоры. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.

Рябков возглавляет российскую межведомственную делегацию, а американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

После консультаций РФ и США в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.