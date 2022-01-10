Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что ввод в страну миротворцев в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «взбесил» западные страны, так как рассчитывали они на другой исход. Его слова 10 января привели РИА Новости

«Введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. В Центрально-Азиатском регионе к Казахстану — гигантский интерес западных держав, Европейского союза, США. Они сюда почти $376 миллиардов внесли инвестиций», — сказал Ертысбаев.

Заговор внутренних и внешних сил: госсекретарь Казахстана оценил положение дел в стране © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Касым-Жомарта Токаева о привлечении помощи миротворцев ОДКБ было правильным.

Также Ертысбаев заявил, что внешние иностранные силы либо сами устроили беспорядки в Казахстане, либо имели непосредственную причастность к ним.

Ранее аналогичное мнение высказал государственный секретарь республики Ерлан Карин, заявивший, что погромы в Казахстане были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло уже 16 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.