Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, текст цитирует 10 января Telegram-канал «Пул Первого»

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации», — написал Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия понимает остроту ситуации в Казахстане и «колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства».

Лукашенко также выразил сочувствие и передал слова поддержки родным и близким погибших в беспорядках и пожелания выздоровления пострадавшим.

С начала января в Казахстане начались протесты, формальным поводом которых стал двукратный рост цены на газ. Происходят столкновения демонстрантов с полицией. По словам президента Токаева, в Казахстане действуют «террористические банды, подготовленные за рубежом».

В Казахстане введен режим ЧП. По запросу Токаева в страну прибыли миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе подразделения и воинские части ВДВ России, военнослужащие Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.