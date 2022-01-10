По словам белорусского президента, цель действий экстремистов в Казахстане — «посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса».
«Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации», — написал Лукашенко.
Он отметил, что Белоруссия понимает остроту ситуации в Казахстане и «колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства».
Лукашенко также выразил сочувствие и передал слова поддержки родным и близким погибших в беспорядках и пожелания выздоровления пострадавшим.
С начала января в Казахстане начались протесты, формальным поводом которых стал двукратный рост цены на газ. Происходят столкновения демонстрантов с полицией. По словам президента Токаева, в Казахстане действуют «террористические банды, подготовленные за рубежом».
В Казахстане введен режим ЧП. По запросу Токаева в страну прибыли миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе подразделения и воинские части ВДВ России, военнослужащие Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.