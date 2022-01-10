Генеральная прокуратура Белоруссии направила запросы о правовой помощи 17 странам с просьбой помочь в расследовании геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сообщение об этом 9 января опубликовал канал СТВ

Не стоит терять бдительность: власти Казахстана предостерегли жителей о риске повторения террористических атак © РИА Новости, Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк Валерий Толкачев уточнил, что часть стран, куда был отправлен запрос, уже отреагировала и оказывает активное содействие в вопросе. В числе таковых, подчеркнул он, Россия.

«Есть заинтересованность российской стороны в предоставлении нам документов. И нужно отдать им должное, поблагодарить, они активно это делают, активно содействуют нам в расследовании уголовного дела», — сказал Толкачев.

В то же время, уточнил он, есть государства, которые не захотели содействовать белорусской стороне в этом вопросе.

«А кто-то не сможет помочь. В качестве примера, к сожалению, приведу Литву и Латвию, которые отказали нам в правовой помощи по уголовному делу о геноциде, мотивировав это тем, что это может сказаться на вопросах их национальной безопасности», — сказал Толкачев.

Ранее намерение обратиться к мировой общественности с предложением признать голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа выражал Киев. Соответствующее обещание озвучивал председатель ВР Руслан Стефанчук. По его словам, это заявление будет сделано в январе 2022 года перед спикерами парламентов мира.

По мнению Стефанчука и многих украинских «патриотов» голодомор сопоставим с холокостом, а признание геноцида украинцев поспособствует дальнейшему развитию украинского государства.