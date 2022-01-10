Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa заявила, что вопрос о запуске газопровода «Северный поток — 2» носит геополитический характер

По словам министра, федеральное правительство Германии четко указало, что проект газопровода «Северный поток — 2» должен соответствовать требованиям ЕС.

«На данный момент этого пока нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — заявила Бербок.

Бербок отметила, что правительство Германии, как и правительство США, готово принять в отношении России «эффективные жесткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине».

«Трещины в политике»: в ФРГ заявили о разногласиях из-за «Северного потока-2» © nord-stream2.com

В Кремле подчеркивали, что проект газопровода является коммерческим и его политизация недопустима. Согласно проведенному ранее опросу, 60% жителей Германии поддержали строительство «Северного потока — 2».

Федеральный сетевой регулятор Германии приостановил сертификацию СП-2 и указал, что швейцарскому оператору газопровода, компании Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

По данным МИД РФ, сертификация газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года.