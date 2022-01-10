Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9 января в своем Twitter раскритиковал «требование» президента России Владимира Путина о признании российской сферы влияния

«Самые разные»: Путин озвучил варианты ответа РФ на расширение НАТО на восток © CC0, Pixabay

В декабре министерство иностранных дел России опубликовало проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.