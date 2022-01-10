«Самые разные»: Путин озвучил варианты ответа РФ на расширение НАТО на восток
«Самые разные»: Путин озвучил варианты ответа РФ на расширение НАТО на восток
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«Давайте называть вещи своими именами. Путин требует, чтобы США, НАТО и ЕС признали сферу влияния России над суверенными соседними государствами. Но холодная война закончилась, как и сферы влияния. Требования Путина нелегитимны и наносят ущерб международному миру и безопасности», — написал Кулеба.

В декабре министерство иностранных дел России опубликовало проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.