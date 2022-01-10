В Казахстане сохранятся риск повторения террористических атак, поэтому гражданам следует сохранять бдительность. Такое заявление 10 января сделал государственный секретарь Ерлан Карин в эфире казахстанского телеканала «Хабар 24»

«Я бы не хотел, чтобы мы расслаблялись и самоуспокаивались, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы переведены в полную готовность. Я думаю, на улицах нашей столицы заметно это напряжение, поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность», — таким образом Карин ответил на вопрос ведущего, какова вероятность повторения в стране террористических атак.

Заговор внутренних и внешних сил: госсекретарь Казахстана оценил положение дел в стране © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло уже 16 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.