Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что события последних дней в стране - результат заговора внутренних и внешних сил. Такое высказывание он сделал 10 января в эфире местного телеканала «Хабар-24»

«Это и использование криминалитета, использование ударных террористических групп, и использование, причем достаточно такое грамотное, приемов информационного воздействия», — сказал он.

Протесты и мародерство: в Алма-Ате за сутки задержали больше 500 преступников © РИА Новости, Vladimir Tretyakov / AP / Перейти в фотобанк

«Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота», — констатировал Карин.

Он пообещал, что позже окончательный ответ на вопрос о том, кто именно стоял за атаками, дадут спецслужбы республики.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло уже 16 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.