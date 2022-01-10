За минувшие сутки в Алма-Ате задержали 508 человек, которые принимали участие в массовых беспорядках. Соответствующую информацию опубликовал инфоцентр городской комендатуры

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Было изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1 412 боеприпасов.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозена, Актау и Алма-Аты вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Когда власти пошли на уступки демонстрантам, протесты с новой силой разгорелись в нескольких крупных городах и переросли в массовые беспорядки. Участники беспорядков блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, совершили нападения на силовиков и завладели их оружием, а также штурмовали административные здания, СИЗО.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. Власти Казахстана пришли к выводу, что в стране орудуют иностранные террористы. Токаев обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Миротворцы приступили к выполнению задач.