Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорывов на российско-американских переговорах в течение ближайшей недели. Об этом он сказал 9 января в эфире CNN

Блинкен обвинил Россию в предъявлении невыполнимых требований по безопасности © REUTERS, Andrew Harnik

По словам Блинкена, любой прогресс будет зависеть от действий обеих сторон на переговорах. Любое движение к решению проблем должно происходить на взаимной основе, подчеркнул он.

На днях американский госсекретарь выразил мнение, что ряд требований России по гарантиям безопасности «абсолютно невыполним».

Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.