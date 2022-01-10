«Не думаю, что мы станем свидетелями каких-то прорывов на предстоящей неделе. <…> У нас будет возможность изложить свои соображения. Русские сделают то же самое, и мы посмотрим, есть ли основания для движения вперед», — заявил он.
По словам Блинкена, любой прогресс будет зависеть от действий обеих сторон на переговорах. Любое движение к решению проблем должно происходить на взаимной основе, подчеркнул он.
На днях американский госсекретарь выразил мнение, что ряд требований России по гарантиям безопасности «абсолютно невыполним».
Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.