Предварительная часть переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности прошла потрясающе. Об этом 9 января заявил замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве, передает РИА Новости

Россия-США: мирные переговоры на фоне провалившегося мятежа © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Встреча дипломатов прошла в формате ужина, который длился более двух часов. Основная часть дискуссии по гарантиям безопасности состоится в понедельник.

Как ранее подчеркивал Рябков, на переговорах Москва не будет поддаваться на давление Вашингтона — уступки «полностью исключены». По его словам, российская делегация приехала «не с протянутой рукой», а «с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить» на условиях России. Рябков добавил, что односторонние подходы, которые продвигают США и НАТО, не могут быть основанием для диалога по гарантиям безопасности. При этом дипломат подчеркивал, что шансы договориться всегда есть.

После женевских переговоров в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В декабре Москва опубликовала проекты договора со Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.