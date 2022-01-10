США потребовали у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для стабилизации обстановки в стране. Об этом 9 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN

«Не отстреливать мятежников». В Госдуме объяснили, чем займутся силы ОДКБ в Казахстане © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Он также раскритиковал приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие.

«Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то я осуждаю эту политику», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

На прошлой неделе президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.