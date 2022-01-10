На сайте Государственной пограничной службы Украины 9 января появилась информация об очередном российском актере, которого не пустили на территорию Украины, запретив артисту въезд сроком на 3 года

«Ты нам не враг!»: украинские пользователи вступились за опального Милохина © Даня Милохин,Инстаграм

Ведомство опубликовали видео, где пограничник спрашивает у россиянина, зачем тот прибыл в Киев, на что артист отвечает: «Съемки», а на вопрос, знает ли он украинский, мужчина говорит: «Нет».

«Вы находитесь в служебном помещении государственной пограничной службы Украины. Сегодня принято решение про отказ вам во въезде на территорию Украины гражданину Российской Федерации. Вы нарушили требования закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", а также порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее», — говорит в опубликованном ролике украинский пограничник, объясняя запрет посещением Крыма.

«Я сказал, я не был нигде. Я не знаю географии Украины. Я знаю Ростов, Москва, Сочи — это всё мое. В Москве я работаю», — отвечает ему россиянин.

В Госпогранслужбе не назвали фамилию этого артиста, однако местные СМИ сообщили, что речь идет о Вячеславе Чепурченко, актере сериала «Жуки».