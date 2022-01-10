Украинская певица Слава Каминская, певшая ранее в дуэте «НеАнгелы», на днях опубликовала в своем Instagram пост, в котором вступилась за свою коллегу Ани Лорак, в последнее время все чаще критикуемую украинскими националистами за жизнь и работу в России

«Вы можете говорить что хотите. Что бы ни происходило, есть голос страны в нашей стране, и мы не ценим то, что имеем! Все временно — политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак — артистка! И, видимо, вакуум информационный — это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь», — написала Каминская, но была подержана не всеми.

«О началось какая разница, мы артисты голуби мира. Наша страна это не временно и война не временно. Должна быть принципиальная позиция», «Ну как бы не в нашей стране она голос, это точно», «Разочаровалась — отписываюсь», «Все временно, политика, взгляды и т.д. только ребята, которые погибли на фронте защищая нашу страну от "наших братьев" это уже навсегда», «Если выбрала Рашу, так пой там, чего сюда приперлась??? И рассказываешь о мире», «Она сделала свой выбор 8 лет назад!!! Запроданка!!!», «У нее есть позиция — бабло без границ!» — написали украиноязычные пользователи.