Протесты в Казахстане застали врасплох не только власти страны, но и международных обозревателей, считает автор опубликованной 7 января в американском еженедельнике Newsweek статьи

Всякий раз, когда в какой-нибудь отдалённой части земного шара происходят бурные события, немедленно появляется новое поколение экспертов по данному месту, его беспокойному прошлому и перспективам, пишет Эрик Д'Амато, автор статьи. Казахстанский эксперт сказал, кого местные националисты могут сделать «казахским Бандерой»

Он добавляет, что сам мог бы стать одним из таких экспертов по Казахстану, потому что несколько лет назад он вёл репортажи из этой страны и перечитал много посвящённых ей книг и научных работ.

Однако, если когда-либо даже самые заслуженные аналитики должны проявить некоторую скромность, то сейчас произошёл именно такой момент, утверждает автор.

«Сказать, что эксперты проспали внезапные общенациональные протесты и ожесточённые столкновения, было бы преуменьшением масштаба евразийской степи», — говорится в статье.

Доказательством этого автор считает полное отсутствие на местах репортёров ведущих западных СМИ, некоторые из которых вместо этого ведут «репортажи», находясь за тысячи километров от места событий.



Никто не смог предвидеть, что не слишком мощные протесты против подорожания сжиженного газа до эквивалента чуть более 1,25 доллара за галлон через несколько дней закончатся поджогом президентского дворца и мэрии на расстоянии более 1000 миль, пишет автор.



Имеется множество вопросов по поводу текущего положения в стране, на которые западные СМИ совершенно не могут ответить, подводит он итог.