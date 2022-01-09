Направление российского контингента в Казахстан не повлияет на размещение её войск на западных границах, в то время как действия ОДКБ изменили существовавший в стране баланс сил не в пользу Запада. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 января в американском издании Foreign Policy.

Как отмечается в статье, направление двух тысяч российских военнослужащих в Казахстан совершенно не отразится на военном присутствии РФ близ границ Украины. Вместе с войсками из Армении, Белоруссии, Киргизстана и Таджикистана размер направляемого контингента составляет всего 2500 человек. Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir

Это совершенно не похоже на «силы вторжения» в девятую по величине страну мира.

Основной задачей контингента, скорее всего, будет охрана ключевых объектов инфраструктуры, замечает автор.

С другой стороны, действия ОДКБ изменили равновесие между Западом и Востоком, которое существовало в Казахстане, указывает автор.

«С момента обретения независимости от Советского Союза Казахстан выполнял несколько функций: проводник экономических амбиций Китая, ключевой союзник России и страна, дружественная Соединённым Штатам и Европейскому Союзу», — говорится в статье.

Далее автор выражает сомнение, что последняя из упомянутых функция страны сохранится в том же объёме, как ранее.