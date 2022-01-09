Как отмечается в статье, направление двух тысяч российских военнослужащих в Казахстан совершенно не отразится на военном присутствии РФ близ границ Украины. Вместе с войсками из Армении, Белоруссии, Киргизстана и Таджикистана размер направляемого контингента составляет всего 2500 человек.
Это совершенно не похоже на «силы вторжения» в девятую по величине страну мира.
Основной задачей контингента, скорее всего, будет охрана ключевых объектов инфраструктуры, замечает автор.
С другой стороны, действия ОДКБ изменили равновесие между Западом и Востоком, которое существовало в Казахстане, указывает автор.
«С момента обретения независимости от Советского Союза Казахстан выполнял несколько функций: проводник экономических амбиций Китая, ключевой союзник России и страна, дружественная Соединённым Штатам и Европейскому Союзу», — говорится в статье.
Далее автор выражает сомнение, что последняя из упомянутых функция страны сохранится в том же объёме, как ранее.