Европейская безопасность тесно связана с безопасностью Украины, а любая дискуссия по Украине в рамках диалога с Россией требует присутствия украинской стороны за столом переговоров. Об этом 9 января заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге

Делегация РФ прибыла в Женеву на переговоры с США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.