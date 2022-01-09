В Киеве украинцы вышли на митинг «против капитуляции Украины», передает 9 января РИА Новости

Акция прошла на Михайловской площади, она приурочена к переговорам России и США в Женеве. Ее участники держали национальные флаги. Они призывали мировых лидеров не допустить капитуляции Украины.

«Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" [президенту РФ Владимиру] Путину. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам», — заявил один из участников митинга.

В понедельник начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января пройдет встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене. Предполагается, что в ходе российско-американских переговоров будет рассмотрено размещение ракет и масштабы будущих военных учений в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах с Россией, которые состоятся 12 января, станут вопросы европейской безопасности.