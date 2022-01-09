Запуск газопровода «Северный поток - 2» выгоден Украине, так как позволит снизить тарифы на газ для промышленности и бизнеса. Об этом на днях заявил политолог Кирилл Молчанов в эфире телеканала «Наш»

«Вводить санкции не имело смысла». Когда в ЕС сами попросят запустить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Я скажу больше, это и Украине, украинскому "Нафтогазу" будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», — объяснил политолог.

Молчанов назвал требования Киева продлить договор на транзит российского газа «политической шизофренией». Политолог отметил, что заявлять о нападении «страны-агрессора», а потом требовать продолжать поставки в Европу и платить за это — похоже на биполярное расстройство.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.