Российские миротворцы приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов и ключевых объектов социальной инфраструктуры в Казахстане. Об этом 9 января сообщили на сайте Минобороны России

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк уточнили в материале.

Там рассказали, что российские десантники, которые вошли в состав сил ОДКБ, сейчас находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский» (Московская область), «Северный» (Иваново) и «Восточный» (Ульяновск).

«В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения», — добавили в ведомстве.

В ходе недавних переговоров президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян решили, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение вмешательства извне. По мнению лидеров государств-членов организации, казахстанцы должны самостоятельно решить свои внутренние проблемы.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тыс. человек. При необходимости их число может быть увеличено. Они будут охранять важные государственные и стратегические объекты, а также оказывать помощь в подержании правопорядка.