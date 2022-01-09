США не настроены оптимистично на предстоящие переговоры с Россией. Об этом 8 января во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости

Россия-США: мирные переговоры на фоне провалившегося мятежа © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

По его словам, США будут оценивать действия Москвы, а не публичные комментарии.

«Что они делают за закрытыми дверями будет важнее их заявлений», — отметил чиновник.

В понедельник состоится очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В середине декабря Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.