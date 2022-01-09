За несколько дней президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переиграл бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 8 января на сайте американского телеканала CNN

Автор статьи отмечает, что Токаев быстро избавился от своего имиджа «уступчивого и бесцветного наместника».

«С небольшой помощью Москвы Токаев безжалостно переиграл своего наставника Нурсултана Назарбаева, человека, который правил Казахстаном с момента обретения независимости в 1991-2019 годах и который до среды был известен как Лидер нации», — говорится в статье

В течение нескольких часов Назарбаев лишился поста главы Совета безопасности, который взял на себя сам Токаев. Илья Намовир: после развала СССР Казахстан превратился в сырьевой придаток Запада © Facebook, Ilya Namovir

Также были уволены премьер-министр Аскар Мамин, назначенный незадолго до ухода Назарбаева в отставку с поста президента страны, а также ещё несколько высших чиновников, отмечается в статье.

По мнению одного из опрошенных CNN экспертов, действия Токаева «весьма отважны для человека, которого рассматривали как марионетку».

Он добавил, что в настоящий момент среди казахстанской элиты происходит ожесточённая борьба, и её исход предсказать трудно.

Однако автор статьи уверен, что в непредсказуемой атмосфере смены власти в стране Токаев выиграл первый раунд.