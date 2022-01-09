Автор статьи отмечает, что Токаев быстро избавился от своего имиджа «уступчивого и бесцветного наместника».
«С небольшой помощью Москвы Токаев безжалостно переиграл своего наставника Нурсултана Назарбаева, человека, который правил Казахстаном с момента обретения независимости в 1991-2019 годах и который до среды был известен как Лидер нации», — говорится в статье
В течение нескольких часов Назарбаев лишился поста главы Совета безопасности, который взял на себя сам Токаев.
Также были уволены премьер-министр Аскар Мамин, назначенный незадолго до ухода Назарбаева в отставку с поста президента страны, а также ещё несколько высших чиновников, отмечается в статье.
По мнению одного из опрошенных CNN экспертов, действия Токаева «весьма отважны для человека, которого рассматривали как марионетку».
Он добавил, что в настоящий момент среди казахстанской элиты происходит ожесточённая борьба, и её исход предсказать трудно.
Однако автор статьи уверен, что в непредсказуемой атмосфере смены власти в стране Токаев выиграл первый раунд.