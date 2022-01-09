«Ожидания у нас реалистичные. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз, не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов», — сказал Рябков.
Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В середине декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.