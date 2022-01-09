Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков 9 января сообщил, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США в Женеве, передает «Интерфакс»

Россия-США: мирные переговоры на фоне провалившегося мятежа © © REUTERS / Mariya Gordeyeva сказал Рябков.

Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В середине декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.