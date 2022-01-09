В Казахстане контртеррористическая операция перешла к новому этапу, военных республики разместили на всех блокпостах Алма-Аты. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» 9 января заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев

Решающие дни. Казахстан в шаге от катастрофы © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

При досмотре задерживают людей, которые в салонах своих машин хотели провести оружие.

«Всех подозреваемых задерживают и доставляют к нам в штаб», — уточнил Тургумбаев.

При пересечении блокпостов проверяются документы людей.

Как добавил курсант Ермахан Нурсултанов, встречаются боевики, одетые в военную форму.

«Боевиками украдено много военной амуниции. Специально для того, чтобы не подстрелить своих, наши курсанты надевают вот такие белые повязки», — пояснил курсант.

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились.