Москва не намерена идти на односторонние уступки, которых ждут в Вашингтоне. Об этом 9 января заявил замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, передает РИА Новости

Россия-США: мирные переговоры на фоне провалившегося мятежа © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Дипломат также подчеркнул, что США вместо конструктивной дискуссии предпочитают спекуляции. По словам Рябкова, Москва разочарована сигналами из Вашингтона и Брюсселя, которые поступают накануне консультаций.

«Если коротко, то они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года», — пояснил замглавы МИД России.

В Женеве 9-10 января пройдут российско-американские консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, а в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Проекты договоров РФ с НАТО и США по гарантиям безопасности МИД России опубликовал в декабре. В документе говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях стран бывшего СССР, которые не входят в состав НАТО. Кроме того, США советовали не использовать инфраструктуру этих государств в военных целях.