США больше не могут врать и лицемерить, оценивая ситуацию в Казахстане, высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о роли Москвы в урегулировании ситуации - детский лепет и отчаяние. Об этом 8 января заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «СоловьевLive»

Решающие дни. Казахстан в шаге от катастрофы © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

«Ровно год назад Капитолий штурмуют американские граждане… (последовало) жесточайшее подавление людей, которые вышли по политическим мотивам. Поэтому врать и лицемерить (США) в данном случае уже невозможно: когда видят боевые действия, людей, в руках которых боевое оружие, это даже не оружие для самообороны, боевое оружие, людей, которые избивают, мародерствуют», — указала Захарова.

Она подчеркнула, что США и Запад в своих оценках ситуации в Казахстане «не в состоянии больше делать вид, что речь идет о каких-то мирных протестах».

«Комментировать им нечего»,- резюмировала она.

Дипломат также назвала заявления Блинкена о роли России в урегулировании Казахстане детским лепетом и отчаянием от отсутствия аргументов.

«Вы сказали, что это русофобия. А я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов. Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», — сказала Захарова.

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.

Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.