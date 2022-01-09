«При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность», — сказал глава МВД.
По его словам, чтобы подорвать авторитет органов власти, преступники переодевались в форму полицейских и военных и совершали противоправные действия. Всего в ходе беспорядков повредили и уничтожили более 400 машин, из них 346 — полицейских.
Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя президент ввел государственное регулирование цен на топливо и другие продукты, граждане выдвинули политические требования и не закончили выступления против власти.