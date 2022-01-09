Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизировалась после протестов. Об этом 9 января заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает РИА Новости

Предприниматели Казахстана подсчитали ущерб от беспорядков © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк сказал глава МВД Казахстана.

Ранее Тургумбаев заявил, что ущерб, нанесенный мародерами во время беспорядков, составил около 200 миллионов долларов. По его же словам, они разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, а также повредили и уничтожили более 400 единиц автотранспортных средств, включая 346 машин органов внутренних дел.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и продукты, граждане выдвинули политические требования и не отказались от выступлений против власти.