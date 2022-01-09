«Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», — сказал глава МВД Казахстана.
Ранее Тургумбаев заявил, что ущерб, нанесенный мародерами во время беспорядков, составил около 200 миллионов долларов. По его же словам, они разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, а также повредили и уничтожили более 400 единиц автотранспортных средств, включая 346 машин органов внутренних дел.
Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и продукты, граждане выдвинули политические требования и не отказались от выступлений против власти.