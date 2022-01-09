Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» подсчитала сумму ущерба от протестов в стране, переросших в массовые беспорядки. Об этом сообщает 9 января РИА Новости

В Казахстане рассказали о дефиците хлеба и других товаров © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Число задержанных во время протестов в Казахстане превысило пять тысяч человек.