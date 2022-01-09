Белый дом готовит против Москвы новые санкции на случай «вторжения» российской армии на Украину. О деталях ограничительных мер написала 8 января The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников

США: санкции как спасение © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Джо Байдена санкции должны вступить в силу сразу после «вторжения» российских военных в соседнее государство.

Газета напомнила, что о возможном принятии новых правил стало известно перед серией переговоров в январе, в которых примут участие делегации из Москвы и Вашингтона.

США обсуждали с союзниками отключение крупнейших российских финансовых учреждений от международных банковских, платежных систем. Они не исключают введение эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей. Кроме того, Вашингтон может принять стратегию по вооружению украинских военных, которые будут вести «партизанскую войну» против российской армии.

«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных российским президентом Владимиром Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», — считает издание.

Автор добавил, что ключевое внимание, скорее всего, США уделят построенным в России истребителям, зенитным ракетным и противоспутниковым системам. Их внимание также привлекают направления, в которых российские ученые хотят добиться особых успехов: космические системы, нейросети, квантовые вычисления.

Ранее России пригрозили новыми санкциями из-за ситуации на Украине. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на другие государства.