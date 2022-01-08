Гражданин Израиля погиб во время беспорядков в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате. Об этом сообщила 8 января израильская газета The Jerusalem Post

Со ссылкой на Министерство иностранных дел страны газета сообщает, что 22-летний Леван Когеашвили был убит 7 января.

«Министерство иностранных дел находится в контакте с его родителями в Казахстане и семьей в Израиле и оказывает помощь в передаче его тела в Израиль для захоронения», — говорится в сообщении министерства.

Министерство советует израильским гражданам воздержаться от поездок в Казахстан, а уже находящимся в стране — ограничить передвижения и избегать толп. Эксперт объяснил, почему Казахстан никогда не пойдет по пути Украины © Sputnik Казахстан

Протесты на западе Казахстана начались 2 января, из-за удвоения цен на сжиженный газ для автомобилей.

Вскоре они охватили большую часть страны, а экономические требования дополнились политическими.

Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также отстранения от власти людей из «клана» экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Отставка правительства и снижение цен на газ не привела к прекращению беспорядков, которые в некоторых городах, в частности, Алма-Ате, приняли крайние формы и вызвали многочисленные жертвы среди протестующих, силовиков и мирных граждан.