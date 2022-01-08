Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование в отношении 180 компаний, занимающихся розничной продажей сжиженного нефтяного газа. Об этом говорится в пресс-релизе службы, опубликованном 8 января

Как сообщает агентство, компании подозреваются в ценовом сговоре. Предварительные итоги расследования будут известны в течение 20 дней. Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестов © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Резкое подорожание газа для автомобилей стало основной причиной массовых протестов, которые начались 2 января на западе Казахстана, а затем перекинулись на всю страну.

Столкнувшись с беспрецедентными для страны акциями населения, власти были вынуждены ввести временное регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ.

Однако к тому времени митинги уже переросли в массовые беспорядки, вызвав многочисленные жертвы среди протестующих, силовиков и мирных граждан.

В стране введён режим чрезвычайного положения.