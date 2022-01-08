Как сообщает агентство, компании подозреваются в ценовом сговоре. Предварительные итоги расследования будут известны в течение 20 дней.
Резкое подорожание газа для автомобилей стало основной причиной массовых протестов, которые начались 2 января на западе Казахстана, а затем перекинулись на всю страну.
Столкнувшись с беспрецедентными для страны акциями населения, власти были вынуждены ввести временное регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ.
Однако к тому времени митинги уже переросли в массовые беспорядки, вызвав многочисленные жертвы среди протестующих, силовиков и мирных граждан.
В стране введён режим чрезвычайного положения.