Как сообщает агентство, злоумышленники направили на электронную почту посольств угрозы, связанные с участием войск этих стран в миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), осуществляемой по просьбе правительства Казахстана.
В письмах также содержалось требование немедленного вывода этих войск.
Агентство сообщает, что здания посольств были обследованы, взрывных устройств обнаружено не было.
На днях стало известно, что военнослужащие из Армении и Белоруссии прибыли в Казахстан.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику коллективные миротворческие силы. Они направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.