В посольства Армении и Белоруссии в Москве поступили письма с угрозами взрывов. Об этом сообщает ТАСС 8 января со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах

Как сообщает агентство, злоумышленники направили на электронную почту посольств угрозы, связанные с участием войск этих стран в миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), осуществляемой по просьбе правительства Казахстана.

В письмах также содержалось требование немедленного вывода этих войск. «Не отстреливать мятежников». В Госдуме объяснили, чем займутся силы ОДКБ в Казахстане © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Агентство сообщает, что здания посольств были обследованы, взрывных устройств обнаружено не было.

На днях стало известно, что военнослужащие из Армении и Белоруссии прибыли в Казахстан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику коллективные миротворческие силы. Они направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.